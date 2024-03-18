Москва, 19 марта, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Словесная эквилибристика США не способна принизить победу Владимира Путина на выборах президента России, а также сломить веру граждан РФ в него. Об этом 18 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

Так он прокомментировал заявление Белого дома о том, что американские власти будут работать исходя из той реальности, что Путин — президент России. Пресс-секретаря спросили, считают ли в Кремле такой подход Вашингтона достаточным для возможного выстраивания контактов и более взвешенным, чем в ряде стран Европы.

«Никакая словесная эквилибристика не сможет умалить победу Путина на выборах, а главное — поколебать веру людей в него», — сказал Песков, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США собираются действовать исходя из того, что Владимир Путин — президент России.

Пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о легитимности президентских выборов в РФ, признала, что Владимир Путин является лидером России, и назвала это очевидным.

Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Они впервые состоялись в трёхдневном формате. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин получил 87,28% голосов избирателей и победил на выборах.

По данным Центризбиркома России, за него проголосовали приблизительно 76 млн граждан РФ. Дмитрий Песков заявил, что итоговые результаты Путина уникальны и показывают высочайший уровень поддержки среди граждан.

На избирательных участках за рубежом Путину также удалось одержать убедительную победу. По информации ЦИК, за пределами России его поддержали более 70% избирателей.