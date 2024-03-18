Вашингтон, 18 марта, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты собираются действовать исходя из того, что Владимир Путин является президентом России. Такое заявление сделал 18 марта советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на регулярном брифинге для журналистов.

Сергей Гунеев / РИА Новости Владимир Путин

«Реальность такова, что президент Путин — это президент России. Нам приходилось действовать в этой реальности на всем протяжении конфликта на Украине <…> других шагов, противоречащих интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и РФ под его руководством, и мы продолжим действовать в этой реальности», — уточнил Салливан.

При этом представитель Белого дома указал, что с точки зрения Белого дома выборы «не соответствовали критериям свободы и демократичности».

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов,комментируя призыв главы Белого дома Джозефа Байдена «противостоять Владимиру Путину», очередное неприемлемое высказывание американского лидера в сторону президента России Путина говорит о стремлении США «похоронить» двусторонние отношения и нанести России стратегическое поражение.

По мнению Анатолия Антонова, Штаты не жалеют сил, безрезультатно пытаясь подпортить россиянам праздник — выборы президента, когда многонациональный народ России определяет своё будущее.

Выборы президента России впервые прошли в трёхдневном формате с 15 по 17 марта.

По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. При этом, по данным ЦИК, Путин набрал подавляющее количество голосов среди имеющих право голоса на выборах. При рекордной явке в 77,44% за кандидата Путина проголосовали порядка 76 млн россиян.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, итоговые результаты Путина уникальны и отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.

Несмотря на ожидания оппозиции, на зарубежных избирательных участках Путину также удалось одержать убедительную победу. По данным ЦИК, за пределами РФ его поддержали более 70% избирателей.