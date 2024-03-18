Вашингтон, 18 марта, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Владимир Путин — лидер России, и это очевидно. Такое заявление сделала 18 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, отвечая на вопрос о легитимности президентских выборов в Российской Федерации.

Алексей Даничев / РИА Новости

Как указала Жан-Пьер, выступавший перед журналистами советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США намерены действовать исходя из реальности. Реальность же, по словам Салливана, такова, что Владимир Путин является президентом России.

«Одна из вещей, которую он (Салливан) сказал, очевидно, Путин, господин Путин — лидер России», — пояснила Жан-Пьер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что советник президента США по нацбезопасности Салливан уточнил, что США продолжат действовать исходя из того, что Владимир Путин является президентом России.

Выборы президента России впервые прошли в трёхдневном формате с 15 по 17 марта.

По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. При этом, по данным ЦИК, Путин набрал подавляющее количество голосов среди имеющих право голоса на выборах. При рекордной явке в 77,44% за кандидата Путина проголосовали порядка 76 млн россиян.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, итоговые результаты Путина уникальны и отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.

Несмотря на ожидания оппозиции, на зарубежных избирательных участках Путину также удалось одержать убедительную победу. По данным ЦИК, за пределами РФ его поддержали более 70% избирателей.