Молдавия, 18 марта, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду не собирается подписывать декрет о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства. Об этом она заявила в эфире Radio Moldova.

ТАСС/ EPA/DUMITRU DORU Евгения Гуцул

«Всё это время, пока она будет работать на криминальную группировку, я не собираюсь подписывать декрет», ― пояснила глава республики.

Санду добавила, что ситуация изменится, когда Гуцул, по её словам, начнёт представлять интересы граждан и «порвёт связи с криминальной группировкой».

Глава Молдавии считает, что сейчас Гуцул работает не на жителей автономии, а на оппозиционную партию «Шор», которую в июне 2023 года в стране признали антиконституционной.

«Правительство ― это институт на службе у граждан и не может быть с членами криминальных группировок», ― отметила Санду.

Как сообщало ИА Регнум, весной 2023 года в Гагаузии прошли выборы главы автономного образования. По итогам голосования победила Гуцул, представляющая оппозиционную партию «Шор».

Конституционный суд страны 19 июня прошлого года вынес вердикт о запрете оппозиционной партии «Шор». Согласно этому решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручили создать комиссию по её ликвидации и исключению из государственного реестра.

Гуцул 1 марта приехала в Москву и встретилась со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. В ходе беседы глава Гагаузии указала на то, что власти Молдавии притесняют автономию и дискриминирует права её жителей. Матвиенко, в свою очередь, заявила о готовности российских властей оказать помощь Гагаузии.

Политик 6 марта сообщила, что провела встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодёжи в «Сириусе». Они обсудили региональную и политическую проблематику в Молдавии и Гагаузии. После этого исполняющий обязанности руководителя Генеральной прокураторы Молдавии Ион Мунтян заявил, что надзорное ведомство в ближайшее время передаст в суд материалы уголовного дела в отношении главы Гагаузии.

7 марта Гуцул заявила, что собирается вернуться в Молдавию, несмотря на попытки Кишинёва запугать её уголовным преследованием. Она подчеркнула, что возвращение в автономию является её долгом и работой. На следующей день она прилетела в страну.

Глава Гагаузской автономии Молдавии 12 марта попросила Москву поднять на площадке ООН проблему давления на автономию со стороны властей Молдавии. Она также добавила, что власти Молдавии ищут способ «наказать» её за встречу с президентом России.