Кишинёв, 7 марта, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Генеральная прокуратора Молдавии в ближайшее время передаст в суд материалы уголовного дела в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщал использующий обязанности руководителя ведомства Ион Мунтян 6 марта в интервью телеканалу Jurnal TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Такое заявление и. о. генпрокурора сделал после слов ведущего программы о том, что гагаузский лидер опубликовала в своём Telegram-канале подробности её переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Гуцул проинформировала о том, что провела встречу с Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе. Они обсудили региональную и политическую проблематику в Молдавии и Гагаузии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам информацию о переговорах Путина и Гуцул.

1 марта гагаузский лидер встретилась со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. В ходе этого разговора Гуцул отметила, что власти Молдавии притесняют Гагаузию и дискриминируют права её жителей. Матвиенко в ответ заявила, что Россия готова оказать помощь автономии.

5 марта глава комиссии по экономике, бюджету и финансам парламента Молдавии Раду Мариан объявил, что правящая в республике партия «Действие и солидарность» (ПДС) обязательно добьётся сокращения финансирования Гагаузии из молдавского бюджета.