Молдавия, 15 мая, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Кандидат от оппозиционной партии «Шор» в Молдавии 37-летняя юрист Евгения Гуцул лидирует на выборах главы Гагаузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Гагаузия

Предварительно подсчитано, что Гуцул набрала 51% голосов, её соперник бывший депутат парламента Молдавии 36-летний Григорий Узун, поддерживаемый Партией социалистов, достиг результата в 49%.

Центризбирком Гагаузии ещё окончательно не озвучил итоги голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционным партиям Молдавии следует объединиться ради смены власти, заявил бывший президент страны Игорь Додон.