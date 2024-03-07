Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 7 марта, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Глава Гагаузии Евгения Гуцул намерена вернуться в Молдавию, несмотря на попытки властей республики запугать её уголовным преследованием. Она написала об этом 7 марта в Telegram-канале.

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Политик отметила, что видит, что результаты её поездки в Россию не дают покоя Кишинёву. По её словам, такие вещи не удивляют, когда центральная власть ничего не может сделать и мешает тем, кто работает и показывает результат.

«Уголовное дело, суд, разговоры о том, чтобы меня не впустить в Молдову или арестовать прямо в аэропорту, — это попытки нас с вами запугать, но ничего у них не получится. Я вернусь в Молдову, в Гагаузию, потому что быть с моим народом — это и есть мой долг. Это моя работа», — написала она.

Гуцул отметила, что такой же работой являются её встречи с партнёрами в России, в Турции, в других странах и регионах мира, с которыми у Молдавии налажено дипломатическое, торговое и культурное сотрудничество.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта исполняющий обязанности руководителя Генеральной прокураторы Молдавии Ион Мунтян заявил, что надзорное ведомство в ближайшее время передаст в суд материалы уголовного дела в отношении главы Гагаузии. Он сделал такое заявление после того, как Гуцул опубликовала подробности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в этот же день глава Гагаузии сообщила о встрече с Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. По её словам, в ходе встречи обсуждалась региональная и политическая проблематика в Молдавии и Гагаузии.

Гуцул 6 марта отметила, что сейчас нет предпосылок для разговора о выходе Гагаузской автономии из состава Молдавии. По словам политика, это может произойти только при утрате Молдавией независимости.

Глава Гагаузии 1 марта приехала в Москву и встретилась со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. В ходе беседы Гуцул указала на то, что власти Молдавии притесняют автономию и дискриминируют права её жителей.