Москва, 1 марта, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Руководство России готово оказать содействие Гагаузии, являющейся автономным образованием в составе Молдавии. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко с главой автономии Евгенией Гуцул.

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть автономное территориальное образование Гагаузия, которое заботится о своих гражданах, которое хочет развиваться, которое хочет повышать уровень благосостояния своих граждан. И если руководители Гагаузии настроены на такое взаимодействие, ещё раз хочу сказать, что мы как палата регионов будем оказывать всемерное содействие и укреплять и расширять наши связи. Никто ни нам, ни вам не может запретить», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что Москва поддерживает прагматичный и взвешенный курс руководства Гагаузии, несмотря на русофобский курс центральных властей Молдавии, который не отвечает национальным интересам гражданам республики.

Матвиенко также указала на то, что Кишинёв, стремясь в Евросоюз, запрещает работу российских СМИ и притесняет русский язык. Спикер Совфеда выразила надежду, что в Молдавии рано или поздно возобладает здравый смысл, несмотря на попытки молдавских властей заставить своих граждан забыть собственную историю.

В свою очередь Гуцул согласилась с тем, что власти Молдавии дискриминируют права жителей автономии.

«Мы многие года, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях с Российской Федерацией. Мы хотим дальше продолжать, мы хотим дальше, чтобы у нас была поддержка от Российской Федерации. Мы хотим как минимум доезжать до России без пересадок, без осложнений в логистике, потому что сейчас очень сложно», — сказала Гуцул, напомнив, что в России проживает немало гагаузов, которые сталкиваются с трудностями при возвращении на родину.

Как передавало ИА Регнум, 27 января молдавские власти выписали штрафы 17 местным телеканалам на общую сумму 544 тысячи леев за несоблюдение положений о местных аудиовизуальных программах.

Так, по результатам проверки вещания 37 каналов с 1 по 7 декабря и с 12 по 18 декабря, оказалось, что 14 телеканалов нарушили установленную квоту на показ местной продукции. Кроме того, шесть телеканалов не исполнили требование о количестве передач на румынском языке.

Также было выявлено, что шесть телеканалов не удовлетворили предписания по достаточному количеству передач в прайм-тайм. В списке оштрафованных организаций оказались четыре кишиневских телекомпании, два канала из Гагаузии, а также пять республиканских и шесть региональных.

16 марта 2023 года парламент Молдавии одобрил поправки в законодательство, позволяющие переименовать государственный язык из молдавского в румынский. Оппозиция республики выразила несогласие с таким решением и заявила о намерении обратиться в конституционный суд.

В середине октября премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало. По его словам, этот язык якобы изобрела Россия для жителей Бессарабии.