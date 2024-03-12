Комрат, Молдавия, 12 марта, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул попросила Москву поднять на площадке ООН проблему давления на автономию со стороны властей Молдавии. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул

Также она заявила, что есть предпосылки, что со стороны властей Молдавии в любой момент могут произойти разные провокационные — уголовные преследования.

По словам Гуцул, её визит и встреча с президентом России Владимиром Путиным «взбудоражила все молдавские провластные СМИ и представителей власти».

«Надеемся, что (власти Молдавии) не пойдут на крайние меры и мы будем будем дальше отстаивать позицию нашей Гагаузской автономии», — заключила она.

Как передавало ИА Регнум, глава Гагаузии 1 марта приехала в Москву, где встретилась со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Гуцул сообщила о притеснениях автономии со стороны центральных молдавских властей. Глава Совфеда пообещала укреплять связи с Гагаузией, а также она поддержала прагматичный курс руководства региона.

Кроме того, Гуцул посетила Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи. На его полях 6 марта она встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Глава автономии сообщила, что обсудила с ним политическую проблематику в Молдавии и Гагаузии.

В тот же день исполняющий обязанности генпрокурора ведомства Ион Мунтян заявил, что против Гуцул возбудили уголовное дело.