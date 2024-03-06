Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Об этом 6 марта сообщила глава Гагаузии в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Как уточнила Гуцул, российский лидер обсудил с ней региональную и политическую проблематику в Молдавии и Гагаузии.

Информацию о встрече Президента России Путина и главы Гагаузии Гуцул подтвердил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с «РИА Новости». По словам Пескова, встреча состоялась на полях форума в Сириусе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила глава Гагаузии Гуцул, на сегодняшний день не существует предпосылок для разговора о выходе Гагаузской автономии из состава Молдавии.

Как подчеркнула Гуцул, автономия «прекрасно» сосуществует с другими народами республики, а все возникающие между нею и центральной властью трения находятся в «политической плоскости и носят искусственный характер».

Гуцул приехала в Москву 1 марта и встретилась со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. В ходе беседы глава Гагаузии указала на то, что власти Молдавии притесняют автономию и дискриминируют права её жителей. В ответ Матвиенко заявила о готовности российских властей оказать помощь Гагаузии. Она подчеркнула, что Россия выступает в поддержку прагматичного и взвешенного курса руководства автономии, несмотря на русофобский курс молдавских властей, не отвечающий национальным интересам граждан республики.