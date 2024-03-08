Кишинёв, 8 марта, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Самолёт с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, находившейся с визитом в России, приземлился в аэропорту Кишинёва, после чего вышла из здания воздушной гавани. Об этом 8 марта сообщили «Известия».

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости Евгения Гуцул

«Мы всё сделаем для того, чтобы наши дружеские отношения с Россией не прекращались. Мы чувствуем их поддержку. И всё, что мы с ними обсудили, наши дальнейшие проекты, мы обязательно реализуем», — заявила журналистам Гуцул.

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Отмечалось, что в аэропорту главу Гагаузии встречало множество людей с цветами. Кроме того, в фойе воздушной гавани находились сотрудники пограничной службы и полиции Молдавии.

Ранее поддерживающий главу Гагаузии молдавский оппозиционер Илан Шор заявил о риске задержания Гуцул из-за уголовного преследования в отношении неё со стороны молдавских властей.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта глава Гагаузии заявила, что собирается вернуться в Молдавию, несмотря на попытки Кишинёва запугать её уголовным преследованием. Она заявила, что возвращение в автономию является её долгом и работой.

Исполняющий обязанности руководителя Генпрокураторы Молдавии Ион Мунтян 6 марта заявил, что надзорное ведомство в ближайшее время передаст в суд материалы уголовного дела в отношении Гуцул. Он завил об этом после того, как глава Гагаузии опубликовала подробности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в этот же день Гуцул сообщила о встрече с российским лидером на полях Всемирного фестиваля молодежи. Она рассказала, что в ходе встречи стороны обсуждали региональную и политическую проблематику в Молдавии и Гагаузии.

Глава Гагаузии 1 марта приехала в Москву, где провела встречу со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. В ходе неё Гуцул рассказала, что власти Молдавии притесняют автономию и дискриминируют права её жителей.