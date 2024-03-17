Москва, 17 марта, 2024, 19:50 — ИА Регнум. DDoS-атаки не оказали влияния на процесс голосования на выборах президента России. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

Максим Блинов/РИА Новости

«DDoS-атаки влияния на процесс выборный не оказали», — приводит слова Зайцева «РИА Новости».

Кроме того, было заблокировано более 1 тыс. ресурсов с призывами к срывам выборов, отметили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Организацию Объединённых Наций (ООН), Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) и другие международные организации, чтобы они предприняли меры для прекращения нарушений прав избирателей РФ за рубежом из-за кибератак во время выборов президента России.

Ранее член Совета при президенте РФ по правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод заявил корреспонденту ИА Регнум, что «дискредитаторы» используют любые возможности, чтобы помешать выборам, но реальные случаи нарушений являются единичными.

Запад перешёл к экстремизму, пытаясь сорвать выборы в России, заявила 16 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Запад натравливает людей, чтобы они приходили на участки на выборах президента России и занимались экстремистской деятельностью, отметила она.

Вместе с тем МИД РФ также обвинил западные страны в создании препятствий для волеизъявления живущих в этих странах граждан России. В штабе по наблюдению за выборами в Москве отмечали, что большинство DDoS-атак на избирательные ресурсы идет из США и Великобритании.

В свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова озвучила, что с начала голосования было заблокировано 160 тыс. атак на ресурсы ДЭГ, основным ударам подвергался непосредственно портал голосования — 130 тыс. атак — и портал наблюдения за ДЭГ — почти 30 тыс. атак.

Специалисты единодушно признали, что провокации и кибератаки, которые были зафиксированы в первые два дня голосования, исходили с Украины, с IP-адресов Западной Европы, Северной Америки.