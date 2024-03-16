Москва, 16 марта, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Наибольшее количество атак на московскую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) идёт из США и Великобритании, сообщил 16 марта руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалёв.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Как и ожидалось, с самого начала выборов мы наблюдаем большое количество кибератак на московскую систему электронного голосования. Однако система их отражает. Достаточно большое количество атак разработчики отмечают из-за рубежа. Часть из них — с ботнет-сетей, то есть условно с купленной сети компьютеров. Приобрести их для атаки можно из любой страны», — сказал Ковалёв, слова которого приводятся на сайте штаба.

Он подчеркнул, что большая часть серверов, откуда приходят атаки, находится в США и Великобритании. По данным руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, московская система электронного голосования целенаправленно выбрана злоумышленниками в качестве объекта атаки в попытке дискредитировать выборы президента России.

«Сегодня несколько раз электронные ресурсы Москвы, в том числе и собственно система электронного голосования, были выставлены на запрещённых ресурсах как таргет-цели для атак. То есть, по сути, были задействованы хакеры из разных стран, которые должны были вмешаться в систему. Очевидно, что это спланированная акция, ставящая целью дискредитировать выборы Президента России», — добавил Ковалёв.

Как передавало ИА Регнум, глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова в этот же день сообщила, что с начала голосования на выборах президента России система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась 160 тыс. DDoS-атак. Основным ударам подвергался непосредственно портал голосования — 130 тыс. атак, почти 30 тыс. атак — портал наблюдения за ДЭГ. Сайт Центризбиркома за тот же период подвергся 18 тыс. хакерских атак, 141 из которых были атаками высокой опасности, отметила Памфилова.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира, рассказала ранее Элла Памфилова. Целый ряд экспертов и наблюдателей из США, стран Европы, Африки, Латинской Америки работают на избирательных участках в новых регионах России.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.