Москва, 16 марта, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Дискредитаторы используют любые возможности, чтобы помешать выборам, но реальные случаи нарушений являются единичными. Об этом 16 марта корреспонденту ИА Регнум заявил член Совета при президенте РФ по правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

Александр Пирагис /РИА Новости

Он отметил, что в Ассоциацию «Независимый общественный мониторинг», которая находится на связи со всеми региональными общественными штабами по наблюдению за выборами, поступает большой поток информации. Так, на утро второго дня голосования было получено более 39 тысяч сообщений, которые носили информационный характер о ходе голосования, а также содержали вопросы справочного характера. Также было несколько сообщений о предполагаемых нарушениях и несколько фейковых сообщений. Вся информация сейчас тщательно проверяется. Общественные наблюдатели проявляют активность и заинтересованность, уточнил эксперт.

«В регионах наблюдается высокая явка избирателей. Утверждения о якобы подкупах избирателей, применении административного ресурса и запугивании людей являются ложными. Люди осознают значимость и важность президентских выборов, общество видит наличие института общественного контроля на выборах, что также повышает доверие к этой кампании. Поэтому они и идут на выборы семьями», — заявил Брод.

Он назвал интересным опыт Омской области, где губернатор региона Виталий Хоценко сел за руль автомобиля, на котором осуществляется объезд членами комиссии для организации надомного голосования. Глава региона включился в этот процесс, чтобы посмотреть, как он организован, а также пообщаться с гражданами, уточнил эксперт.

По его словам, в некоторых регионах избиратели приходят голосовать в национальных костюмах, принимают участие в выборах и молодожёны. В России наблюдается естественный процесс интереса к выборам.

Как отметил эксперт, его тревожит ситуация в новых регионах России. Там идут обстрелы избирательных участков со стороны украинской армии, есть попытки запугать членов избирательных комиссий и самих избирателей. Фейки, известные со времён Крымской весны о том, что голосование проходит якобы под дулами автоматов, не подтверждаются, заявил эксперт.

Брод напомнил, что в первый день голосования было зафиксировано несколько попыток порчи бюллетеней и их поджогов. Сотрудники правоохранительных органов оперативно пресекли подобные действия злоумышленников, по этим фактам возбуждены уголовные дела. Общественные наблюдатели также предотвратили несколько попыток порчи бюллетеней. Законодатели оперативно отреагировали на этот вызов. Прошла информация, что депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект об усилении ответственности за попытку срыва выборов. И это является важной инициативой, подчеркнул Брод.

«Дискредитаторы используют любые возможности, чтобы помешать выборам. Несмотря на это, инциденты являются единичными и не влияют на общий ход. Отмечу активность в процессе голосования соотечественников за рубежом. Например, на Кипре очень хорошо организован данный процесс», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования. Такой формат доступен жителям почти трети регионов страны.

В качестве кандидатов на выборах президента Центризбирком зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

В первый день выборов президента России в голосовании приняли участие многие абсентеисты (люди, не участвующие в голосовании на выборах по разным причинам). Так, 15 марта в голосовании приняли участие бойцы СВО, журналисты, артисты и блогеры, ранее воздерживавшиеся от реализации своего избирательного права.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов назвал явку в первый день голосования беспрецедентно высокой. Шаповалов отметил, что на многих избирательных участках выстраивались очереди из желающих проголосовать. Рекордное число избирателей проголосовало дистанционно.