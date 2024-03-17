Москва, 17 марта, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Организацию Объединённых Наций (ООН), Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) и другие международные организации, чтобы они предприняли меры для прекращения нарушений прав избирателей РФ за рубежом.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«А обратилась по поводу беспрецедентных нарушений международных норм права в Верховный комиссариат ООН по правам человека, к верховному комиссару… председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю совета Европы, комиссару совета Европы по правам человека с тем, чтобы не только привлечь внимание международной общественности к этим беспрецедентным, циничным нарушениям международных норм права, но и предпринять меры с тем, чтобы прекратить эти нарушения», — рассказала Москалькова в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека из-за воспрепятствования голосованию граждан РФ за рубежом на выборах президента страны. Об этом омбудсмен заявила в ходе посещения приграничного пункта для голосования в Ивангороде Ленинградской области.

Она отметила важность того, что в Ленинградской и Псковской областях, а также в Калининграде созданы участки, где могут проголосовать соотечественники, которые сталкиваются с воспрепятствованием реализации ими своего избирательного права.

В частности, она отметила, что в Эстонии искусственно создаётся атмосфера угроз, если россиянин участвует в голосовании на выборах президента: дополнительный досмотр, слишком долгие проверки документов, искусственное создание очередей.