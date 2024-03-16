Москва, 16 марта, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Запад перешёл к экстремизму, пытаясь сорвать выборы в России. Об этом 16 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на мероприятии общества «Знание».

Известия/ Дмитрий Коротаев

«Сегодня они перешли просто к экстремистской деятельности», — сказала Захарова.

Она пояснила, что Запад натравливает людей, чтобы они приходили на участки и занимались экстремистской деятельностью.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в селе Майма в Республике Алтай задержали пенсионерку при попытке залить зелёнкой урну с бюллетенями. Пожилая женщина, зайдя на избирательный участок, направилась напрямую к урне и попыталась вылить в неё жидкость и тем самым испортить бюллетени. Члены комиссии и сотрудники МЧС пресекли действия женщины, бюллетени не пострадали.

До этого в Екатеринбурге задержали женщину при попытке пронести на избирательный участок зелёную краску. Отмечалось, что ни бюллетени, ни КОИБ (электронная урна), ни другая избирательная документация не пострадали.

Перед этим в Москве возбудили ещё одно уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в ходе голосования на выборах президента России. По данным следствия, 15 марта на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы женщина подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова 15 марта назвала подонками людей, заливающих избирательные урны. Она подчеркнула, что нарушителям грозит реальное лишение свободы. То же ждёт остальных, кто осмелится повторить эти поступки. Задержанные признались, что им обещали деньги. След «идёт из-за рубежа», добавила председатель ЦИК.

Ранее Памфилова предупреждала, что на президентских выборах в России могут быть провокации на избирательных участках. Она отмечала, что за рубежом готовится целый ряд провокаций на участках, чтобы помешать голосованию на выборах.