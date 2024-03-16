Москва, 16 марта, 2024, 16:08 — ИА Регнум. С начала голосования на выборах президента России система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась 160 тыс. DDoS-атак, сообщила 16 марта глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Большинство атак совершалось на сам портал голосования.

«С начала голосования было заблокировано 160 тыс. атак на ресурсы дистанционного электронного голосования. Основным ударам подвергался непосредственно портал голосования — 130 тыс. атак. Почти 30 тыс. атак — на портал наблюдения за ДЭГ», — сказала Памфилова журналистам.

Сайт Центризбиркома за тот же период подвергся 18 тыс. хакерских атак, 141 из которых были атаками высокой опасности, отметила она.

Как передавало ИА Регнум, ранее старший вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, глава компании «Солар» Игорь Ляпунов сообщил, что ресурсы выборов подверглись более чем 90 тыс. кибератак в первый день трёхдневного голосования (15 марта). Все атаки были отражены.

Атаковать пытались ресурсы ЦИК и ДЭГ, а также портал «Госуслуг», и кибератак было в восемь раз больше, чем в 2023 году в единый день голосования, отметил Ляпунов. По его словам, атаки шли с IP-адресов Украины, Западной Европы и Северной Америки и были профессиональными, что указывает на работу специальных группировок.

Памфилова 15 марта заявила, что система видеонаблюдения на избирательных участках подверглась серьёзной DDoS-атаке. Благодаря тому, что российские специалисты подстраховались, атаку удалось быстро нейтрализовать, отметила она.

Избирательные участки 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, на участках присутствуют в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. Явка на выборы к 15:14 мск 16 марта превысила 45%.