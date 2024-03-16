Памфилова сообщила, что система ДЭГ подверглась 160 тыс. DDoS-атак
Памфилова: с начала голосования система ДЭГ подверглась 160 тыс. DDoS-атак
Москва, 16 марта, 2024, 16:08 — ИА Регнум. С начала голосования на выборах президента России система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась 160 тыс. DDoS-атак, сообщила 16 марта глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.
Большинство атак совершалось на сам портал голосования.
«С начала голосования было заблокировано 160 тыс. атак на ресурсы дистанционного электронного голосования. Основным ударам подвергался непосредственно портал голосования — 130 тыс. атак. Почти 30 тыс. атак — на портал наблюдения за ДЭГ», — сказала Памфилова журналистам.
Сайт Центризбиркома за тот же период подвергся 18 тыс. хакерских атак, 141 из которых были атаками высокой опасности, отметила она.
Как передавало ИА Регнум, ранее старший вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, глава компании «Солар» Игорь Ляпунов сообщил, что ресурсы выборов подверглись более чем 90 тыс. кибератак в первый день трёхдневного голосования (15 марта). Все атаки были отражены.
Атаковать пытались ресурсы ЦИК и ДЭГ, а также портал «Госуслуг», и кибератак было в восемь раз больше, чем в 2023 году в единый день голосования, отметил Ляпунов. По его словам, атаки шли с IP-адресов Украины, Западной Европы и Северной Америки и были профессиональными, что указывает на работу специальных группировок.
Памфилова 15 марта заявила, что система видеонаблюдения на избирательных участках подверглась серьёзной DDoS-атаке. Благодаря тому, что российские специалисты подстраховались, атаку удалось быстро нейтрализовать, отметила она.
Избирательные участки 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, на участках присутствуют в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. Явка на выборы к 15:14 мск 16 марта превысила 45%.