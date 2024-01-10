Москва, 10 января, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Подготовка к президентским выборам 2024 года за рубежом уже сталкивается с существенными препятствиями. Об этом 10 января сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович.

Владимир Николаев / РИА Новости

«В недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 российских загранучреждений», — говорится в комментарии посла.

Особенно сложной Аскальдович назвал ситуацию в странах Прибалтики, в Великобритании, Германии, Ирландии, Молдавии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Черногории, Чехии, Швеции.

Как уточнил дипломат, во многих посольствах численность сотрудников сократилась до минимума из-за массовых высылок российских дипломатов. Поэтому снизились возможности загранучреждений обеспечить всем россиянам, проживающим за границей, право свободно и безопасно избрать главу государства. Однако посол подчеркнул, что дипломаты делают всё возможное для обеспечения нормального свободного волеизъявления россиян за рубежом.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России состоятся в марте 2024 года и будут проходить три дня, с 15 по 17 марта. Досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта.

Центризбирком 11 декабря принял решение провести президентские выборы в новых регионах, где действует военное положение, а именно в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Президент России Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Сопредседатель избирательного штаба Путина Марьяна Лысенко 8 января заявила, что по всей России в поддержку самовыдвижения действующего главы государства на выборах собрали свыше 1,3 млн подписей. В штаб 6 января доставили подписи в поддержку Путина из 25 регионов России.