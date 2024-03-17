Москва, 17 марта, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Несколько тысяч проживающих за рубежом соотечественников проголосовали на выборах президента России на участках, организованных на территориях, приграничных с прибалтийскими странами. Об этом 17 марта заявил посол по особым поручениям, замглавы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович на брифинге.

Михаил Воскресенский / РИА Новости

«На избирательные участки, созданные в приграничье, пришли и проголосовали несколько тысяч наших граждан из прибалтийских государств», — сказал Аскальдович.

Он подчеркнул, что эти граждане проживают в прибалтийских странах, они проявили гражданскую смелость и мужество, не побоялись потенциальных репрессий.

Дипломат отметил, что Россия всегда их поддерживала и поддерживает.

Как передавало ИА Регнум, в Латвии у российских избирателей отбирают латвийские документы, удостоверяющие личность, сообщили в посольстве РФ. Взамен россиянам с истёкшим видом на жительство предложили явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд. Правоохранители оцепили прилегающие к посольству РФ улицы, у российских избирателей поголовно проверяют документы.

14 марта, накануне начала выборов президента страны глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что российских граждан в западных странах ограничивают в их избирательных правах, в целом наблюдается беспрецедентное нарушение их прав. По её словам, выборы впервые проходят в столь сложной, экстремальной ситуации, в такой токсичной международной атмосфере, в условиях постоянных угроз и других негативных явлений, идёт беспрецедентно циничное нарушение прав рядовых российских граждан.

Запад перешёл к экстремизму, пытаясь сорвать выборы в России, заявила 16 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Запад натравливает людей, чтобы они приходили на участки на выборах президента России и занимались экстремистской деятельностью, отметила она.

Тем не менее у избирательных участков за рубежом 17 марта наблюдался настоящий ажиотаж. Большинство из них работают всего один день, а не три, как в России. Длинные очереди у посольств России были зафиксированы во многих городах мира, в том числе в Париже, Берлине, Тель-Авиве и Таллине.