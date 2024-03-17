Рига, 17 марта, 2024, 16:09 — ИА Регнум. В Латвии у российских избирателей отбирают латвийские документы, удостоверяющие личность, сообщило посольство России в республике в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Фиксируются случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность (id-карты с видом на жительство). Взамен россиянам с истекшим видом на жительство предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд», — пояснило ведомство.

Уточняется, что правоохранители оцепили прилегающие к посольству РФ улицы. Проводится поголовная проверка документов у граждан России, пришедших проголосовать на выборах президента.

«Такая изощрённая форма издевательства над нашими гражданами, пришедшими реализовать своё конституционное право в родное посольство, не может не вызывать отвращения. Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает!» — заявило российское посольство.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава министерства юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что голосование на выборах президента России в Латвии будет приравнено к поддержке специальной военной операции на Украине, что означает угрозу уголовного наказания. Она пригрозила российским избирателям лишением вида на жительство, штрафом и лишением свободы на срок до шести лет. В МИД России такие заявления назвали попранием основных демократических принципов и очередной демонстрацией акта гибридной войны, развязанной против РФ.

14 марта, накануне начала выборов президента страны председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что российских граждан в западных странах ограничивают в их избирательных правах, в целом наблюдается беспрецедентное нарушение их прав.

По её словам, выборы впервые проходят в столь сложной, экстремальной ситуации, в такой токсичной международной атмосфере, в условиях постоянных угроз и других негативных явлений. Идёт беспрецедентно циничное нарушение прав рядовых российских граждан.