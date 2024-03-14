Москва, 14 марта, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Российских граждан в западных странах ограничивают в их избирательных правах, в целом наблюдается беспрецедентное нарушение их прав. Об этом председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила 14 марта в ходе доклада о готовности к голосованию на выборах президента.

Сергей Карпухин/ТАСС Председатель ЦИК России Элла Памфилова

По её словам, выборы впервые проходят в столь сложной, экстремальной ситуации, в такой токсичной международной атмосфере, в условиях постоянных угроз и других негативных явлений. Идёт беспрецедентно циничное нарушение прав рядовых российских граждан.

«Ладно мы, под всеми санкциями, всякие ограничения, чиновники высокопоставленные, политики, государственные деятели… А рядовые граждане здесь при чём?» — сказала Памфилова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что голосование на выборах президента России в Латвии будет приравнено к поддержке специальной военной операции на Украине, что означает угрозу уголовного наказания. Она пригрозила российским избирателям лишением вида на жительство, штрафом и лишением свободы на срок до шести лет. В МИД России такие заявления назвали попранием основных демократических принципов и очередной демонстрацией акта гибридной войны, развязанной против РФ.

По информации МИД, к 13 марта 40 тыс. российских граждан в 23 странах досрочно проголосовали на выборах, процедура проходит без серьёзных нарушений. За пределами России голосование стартовало 1 марта.

14 марта в эфире Первого канала вышло видеообращение кандидата в президенты России Владимира Путина к избирателям. Он подчеркнул, что каждый голос имеет значимость и ценность, и попросил россиян прийти на выборы.

ЦИК зарегистрировал четырёх претендентов на пост главы государства. Это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.