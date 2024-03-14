Белгород, 14 марта, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Ракетная опасность ночью 14 марта была объявлена на всей территории Белгородской области. Предупреждение опубликовал Telegram-канал МЧС по региону.

Sergey Novikov Ракетный обстрел

Население призвали оставаться дома и не подходить к окнам, соблюдать спокойствие и осторожность.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 14 марта воздушную тревогу объявили в пяти областях: Николаевской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской. В подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики и Херсонской области также объявлена воздушная тревога.

Поздним вечером 13 марта под обстрел ВСУ попал Грайворонский округ Белгородской области, посёлок Горьковский.

В Грайвороне 13 марта две женщины пострадали при обстреле со стороны украинских боевиков.

В МЧС России опровергли распространяемую по телефонным звонкам информацию об эвакуации населения Белгородской области.

Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ утром 12 марта сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области.