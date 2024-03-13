Киев, 14 марта, 2024, 02:43 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 14 марта воздушную тревогу объявили в пяти областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили население Николаевской области об опасности с воздуха в 01:51, Сумской — в 01:58.

В Кировоградской области тревогу объявили в 02:00, а в Харьковской и Полтавской сирены сработали в 02:11.

В подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики и Херсонской области также объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 марта российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) четвёртый раз за сутки сообщила об объявлении на территории Белгорода и Белгородской области ракетной опасности. Также в течение суток над территорией региона сбили и уничтожили несколько беспилотников ВСУ.

В Грайвороне Белгородской области две женщины пострадали при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об это сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Украинские войска потеряли за сутки до 250 военных на купянском направлении. Об этом 13 марта заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.