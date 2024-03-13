Белгород, 14 марта, 2024, 01:12 — ИА Регнум. В МЧС России опровергли распространяемую по телефонным звонкам информацию об эвакуации населения Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

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В ведомстве пояснили, что жители Белгородской области обращались в МЧС и сообщали, что им с неизвестных номеров поступают звонки. Звонившие представлялись сотрудниками МЧС и говорили о якобы предстоящей эвакуации.

«Эта информация не соответствует действительности и является фейком! Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан», — заявили в управлении, призвав доверять исключительно официальным источникам.

Как сообщало ИА Регнум, информация о якобы минировании противопехотными минами «Лепесток» улиц Белгорода являются фейком, заверил 1 января мэр города Валентин Демидов.

Он добавил, что в городе усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях. Круглосуточно дежурят сотрудники силовых ведомств.

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) на танках 12 марта попыталась вторгнуться на территорию России со стороны Харьковской области, но российские бойцы отразили штурм.

Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ утром 12 марта сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области.