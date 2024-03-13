Грайворон, Белгородская область, 14 марта, 2024, 00:13 — ИА Регнум. Мэрия Белгорода сообщила, что поздним вечером 13 марта под обстрел ВСУ попал Грайворонский округ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, посёлок Горьковский», — написали в Telegram-канале городской администрации.

Местным жителям рекомендовали спуститься в укрытие.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта город Грайворон неоднократно обстреливали украинскими боевиками. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что зафиксировали повреждения в одном частном домовладении, также был повторный прилёт в районе администрации округа. В городе частично нарушено электроснабжение, аварийные службы переподключают абонентов на резервные источники питания, добавил глава региона.

В Грайвороне Белгородской области 13 марта две женщины пострадали при обстреле со стороны ВСУ. В результате прямого попадания в частный жилой дом у одной из женщин произошла травматическая ампутация нижней конечности, также зафиксирован открытый перелом руки и осколочные ранения живота. Медики доставили пострадавшую в больницу №2 города Белгорода. У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти. Медицинскую помощь ей оказали на месте, от госпитализации женщина отказалась, уточнил Вячеслав Гладков.