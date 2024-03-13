Две женщины пострадали в Грайвороне при попадании снаряда в дом
Гладков: в Грайвороне две женщины пострадали при попадании снаряда в дом
Грайворон, Белгородская область, 13 марта, 2024, 18:52 — ИА Регнум. В Грайвороне Белгородской области две женщины пострадали при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об это сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. Есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом. Пострадали две женщины. У одной травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота — бригадой скорой раненая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась», — написал губернатор в Telegram-канале.
По данным Гладкова, один из украинских снарядов попал в здание администрации Грайворонского городского округа, в результате чего пробита кровля, есть повреждения на втором этаже. Обошлось без пострадавших. Временно администрация обесточена, уточнил глава региона.
Вместе с тем были выявлены повреждения во втором частном домовладении. На местах работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается, добавил Гладков.
Как передавало ИА Регнум, вечером 13 марта российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) четвёртый раз за сутки сообщила об объявлении на территории Белгорода и Белгородской области ракетной опасности.
Отмечалось, что ракетная опасность также была объявлена в Шебекинском и Грайворонском городских округах.
В этот же день в Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района.
По данным Гладкова, в результате обстрела пострадавших нет, в одном частном жилом домовладении повреждена хозяйственная постройка.