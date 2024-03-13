Грайворон, Белгородская область, 13 марта, 2024, 18:52 — ИА Регнум. В Грайвороне Белгородской области две женщины пострадали при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об это сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Валентин Спринчак/ ТАСС

«Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. Есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом. Пострадали две женщины. У одной травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота — бригадой скорой раненая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась», — написал губернатор в Telegram-канале.

По данным Гладкова, один из украинских снарядов попал в здание администрации Грайворонского городского округа, в результате чего пробита кровля, есть повреждения на втором этаже. Обошлось без пострадавших. Временно администрация обесточена, уточнил глава региона.

Вместе с тем были выявлены повреждения во втором частном домовладении. На местах работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается, добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, вечером 13 марта российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) четвёртый раз за сутки сообщила об объявлении на территории Белгорода и Белгородской области ракетной опасности.

Отмечалось, что ракетная опасность также была объявлена в Шебекинском и Грайворонском городских округах.

В этот же день в Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района.

По данным Гладкова, в результате обстрела пострадавших нет, в одном частном жилом домовладении повреждена хозяйственная постройка.