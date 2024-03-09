Москва, 9 марта, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Президенту Франции Эммануэлю Макрону и министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому стоит обсудить последствия отправки подразделений войск НАТО на Украину. Об этом 9 марта написал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

По его словам, сделанные в последнее время заявления некоторых западных политиков на эту тему позволяют сделать три вывода. Первый, по словам Пушкова, это то, что в столицах стран НАТО как минимум со времени провала контрнаступления и плохих перспектив ВСУ стали обсуждать эту тему.

«Второе — Макрон открыл «ящик Пандоры», переведя эти обсуждения из закрытой в публичную плоскость. Третье — в ряде стран НАТО хотят начать подготовку общественного мнения к отправке войск на Украину в случае дальнейшего отступления ВСУ», — написал сенатор.

Пушков отметил, что теперь Макрону приходится отбивается от критики французами его слов аргументом «не исключать что-то не означает делать это».

«Но всем ясно, что от «не исключать» лишь один шаг до «сделать». В связи с этим советую Макрону и Сикорскому также публично обсудить, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу. Ведь ничего нельзя исключать, n’est-ce pas [не так ли]?» — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Макрон заявил, что западные лидеры обсуждали возможность отправки войск НАТО на Украину. Под давлением критики 4 марта французский лидер заверил, что Париж не будет отправлять военных в зону украинского конфликта.

Французская газета L’Indépendant 7 марта написала, что на встрече с лидерами фракций парламента Макрон заявил о возможности начала Парижем интервенции в случае наступления Вооружённых сил России на Киев или Одессу. Он также указал на то, что у Парижа нет «никаких лимитов» и «никаких красных линий» в поддержке киевских властей.

Позднее в этот же день глава минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что обсуждение возможности отправки войск Запада на Украине не касается их участия в боях. По его словам, французские военные могут помогать ВСУ в разминировании и обучать украинских бойцов.

Сам Макрон после новой волны критики по поводу его заявлений позднее уточнил, что не исключать что-либо — не означает делать это. А глава МИД Польши Сикорский 9 марта отметил, что отправку войск Запада на Украину нельзя считать немыслимой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 марта рассказал, что российская сторона в последние дни увидела противоречивые заявления Парижа по вопросу об Украине. Представитель Кремля напомнил, что Макрон говорил об обсуждении возможной отправки западных войск на Украину, а глава минобороны Франции категорически это отрицал. Он добавил, что это указало на активную внутрифранцузскую и внутриевропейскую дискуссию на эту тему.