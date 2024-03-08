Париж, 8 марта, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон сделал дополнение к своему заявлению об отправке военных стран Запада на Украину, сказанному 26 февраля. Только 8 марта он решил дать пояснения после церемонии в Министерстве юстиции страны.

IMAGO/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

«Не исключать что-то — не означает делать это», — отметил он в эфире телеканала BFMTV.

Как сообщало ИА Регнум, после конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля Макрон сообщил, что главы ЕС обсудили тему возможной отправки своих военных в республику. Общего мнения нет, отметил он, но в то же время подчеркнул, что «в развитии ситуации ничего не может быть исключено» и что Россия не должна выйти из конфликта победителем. Об отсутствии единой позиции по вопросу говорили также президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Запад играет с огнём в вопросе отправки войск на Украину, а конкретно Париж делает противоречивые заявления по украинской проблеме. Как отметил представитель Кремля, по его мнению, это — свидетельство активной внутрифранцузской и внутриевропейской дискуссии по теме. В то же время Макрон повышает уровень непосредственной вовлечённости Франции в конфликт, так как убеждён в нанесении стратегического поражения России, добавил Песков.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 7 марта заявил, что, раз красных линий нет у Франции по Украине, у РФ больше нет красных линий по Франции.

Позднее французский политик Флориан Филиппопризвал свергнуть Макрона из-за его заявлений. Как он заявил, ими глава государства подтвердил в том числе и то, что у него нет границ и красных линий и в противостоянии с Москвой. Министр Вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню в свою очередь отметил, что обсуждение возможности отправки военных не касается их участия в боестолкновениях.