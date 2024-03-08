Париж, 8 марта, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Обсуждение возможности отправки военных из западных стран в зону конфликта на Украине не касается их участия в боестолкновениях. Об этом 8 марта заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала BFMTV.

AP/TASS

«Разные гипотезы обсуждались. Но речь не идёт о войсках, участвующих в боевых действиях», — сказал он.

Лекорню уточнил, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность направления французских войск для участия в вооружённом конфликте, отметив, что в Париже изучают, всё ли смогли для поддержки Украины и есть ли для этого ещё какие-то возможности.

«Один из таких путей — военное присутствие для разминирования, обучения украинских бойцов на украинской территории», — добавил министр.

По его словам, на неофициальном саммите по Украине в Париже 26 февраля страны Запады согласовали некоторые вопросы помощи Киеву, такие как производство оружия на украинской территории.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта французская газета L’Indépendant привела слова глава Коммунистической партии Франции Фабьена Русселя, рассказавшего, что Макрон на встрече с лидерами парламентских партий в качестве условия для начала Парижем интервенции на Украину назвал наступление российской армии на Киев или Одессу.

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо 8 марта заявил, что невозможно представить, что Макрон всё ещё не свергнут после его заявлений о том, что для Парижа нет «никаких лимитов» и «никаких красных линий» в вопросе поддержки Украины. Политик также назвал французского лидера марионеткой НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 марта заявил, что российская сторона в последние дни увидела противоречивые заявления Парижа по украинскому вопросу. Он напомнил, что Макрон говорил об обсуждении возможной отправки западных войск на Украину, а глава минобороны Франции категорически это отрицал. Представитель Кремля добавил, что это говорит о том, что идёт активная внутрифранцузская и внутриевропейская дискуссия на эту тему.