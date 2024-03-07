Москва, 7 марта, 2024, 17:20 — ИА Регнум. В Москве в последние дни увидели противоречивые заявления французских властей по украинскому вопросу. Об этом 7 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, часть которой он выложил в Telegram-канале.

Алексей Даничев/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Мы последние дни наблюдаем весьма и весьма противоречивый набор заявлений из Парижа. С одной стороны, господин [президент Франции Эммануэль] Макрон начинает обсуждать тему о возможности направления воинских контингентов на украинскую войну. С другой стороны, министр иностранных дел Франции категорически отрицает возможность направления таких контингентов», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что, по его мнению, это свидетельствует о том, что ведётся активная внутрифранцузская и внутриевропейская дискуссия на эту тему.

Макрон, очевидно, убеждён в линии на нанесение стратегического поражения России, для чего повышает уровень непосредственной вовлечённости Франции в вооружённый конфликт, отметил Песков.

«С нашей точки зрения, это никоим образом не соответствует интересам французов», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Макрон заявил, что главы ЕС обсудили тему возможной отправки войск на Украину. В то же время французский лидер признал, что участники неофициального саммита в Париже не смогли договориться по этому вопросу. После шквала критики в свой адрес на фоне этих заявлений президент Франции 4 марта объявил, что Париж не рассматривает вопрос об отправке войск на Украину в ближайшее время.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 7 марта заявил, что слова Макрона о возможности оправки НАТО сил в зону конфликта на Украине связаны с провалом контрнаступления ВСУ. Он уточнил, что Запад с помощью Киева пытается реализовать несбыточные планы по нанесению стратегического поражения России.