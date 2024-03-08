Париж, 8 марта, 2024, 12:25 — ИА Регнум. В ходе встречи с лидерами парламентских партий президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности начала Парижем интервенции в случае наступления российской армии на Киев или Одессу. Об этом 7 марта сообщила французская газета L’Indépendant со ссылкой на главу Коммунистической партии Франции Фабьена Русселя.

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По его словам, в ходе встречи с главами фракций парламента Франции Макрон сообщил о сценарии, «который может привести к интервенции»: продвижение российских военных в сторону Киева или стремительное наступление на юге с освобождением Одессы.

Представитель партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар заявил изданию, что парламентская оппозиция осталась обеспокоенной по итогам встречи с Макроном.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта президент Франции заявил, что для Парижа нет «никаких лимитов» и «никаких красных линий» в вопросе поддержки Киева. Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо 8 марта заявил, что невозможно представить, что Макрон всё ещё не свергнут после его заявлений о поддержке Украины. Он также назвал французского лидера марионеткой НАТО.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил 7 марта, что у России больше нет «красных линий» по отношению к Франции после заявлений Макрона. Он также написал латинское выражением In hostem omina licita («по отношению к врагу всё дозволено»).

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации России Сергей Цеков 8 марта заявил, что слова Макрона о переходе «красных линий» в вопросе поддержки Украины могут призвать войну на территорию Франции. Парламентарий призвал французский народ образумиться и отправить Макрона на свалку истории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 марта отметил, что французский лидер, очевидно, убеждён в линии на нанесение стратегического поражения России. Он добавил, для этого Макрон повышает уровень непосредственной вовлечённости Франции в вооружённый конфликт.