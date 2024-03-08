Аден, Йемен, 8 марта, 2024, 17:57 — ИА Регнум. На британское судно 8 марта совершили нападение у побережья Йемена в Аденском заливе, сообщил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при ВМС Великобритании на своём сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 50 морских милях (93 км) к юго-востоку от йеменского Адена», — сообщило ведомство, отметив, что выясняет обстоятельства случившегося.

Центр координации призвал суда соблюдать осторожность и информировать UKMTO о любой подозрительной активности в этом районе.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля в Аденском заливе йеменские хуситы атаковали британский сухогруз Rubymar, который шёл из ОАЭ в Болгарию под флагом Белиза. Судно 2 марта затонуло, поскольку в результате нанесённого удара получило сильные повреждения.

Американское Центральное командование Вооружённых сил США CENTCOM на следующий день подтвердило, что по судну нанесли удар противокорабельной баллистической ракетой мятежники из движения «Ансар Алла».

UKMTO 6 марта сообщил о новом нападении на британское судно в Аденском заливе. Центр не уточнил, кто напал, указав, что началось выяснение обстоятельств.

С момента обострения ситуации на Ближнем Востоке и ударов по сектору Газа со стороны Армии обороны Израиля йеменские хуситы регулярно обстреливают суда в Красном море. США и Британия в ответ наносят удары по объектам в Йемене. Президент США Джо Байден 7 марта в своём ежегодном послании Конгрессу приказывал наносить удары по хуситам в Йемене.

Секретарь СБ России Николай Патрушев в середине февраля заявил, что США и Британия, нанося удары по позициям хуситов, действуют вразрез с Уставом ООН. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не поддерживает действий хуситов по обстрелу судов в Красном море и Аденском заливе, но при этом осуждает агрессивные действия США и Великобритании против Йемена.