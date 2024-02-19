Сана, 19 февраля, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Йеменские хуситы заявили в социальной сети X, что система ПВО сбила американский разведывательный дрон MQ-9 Reaper.

Osamah Yahya/Global Look Press

«В Ходейде йеменские ПВО смогли сбить американский беспилотник», — заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Он также добавил, что ВМС атаковали британское судно Rubymar в Аденском заливе. Оно получило серьезные повреждения и может затонуть.

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Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 11 на 12 января США и Британия в составе международной коалиции начали военную операцию в Йемене. Телеканал Al Masirah сообщал 17 февраля, что Британия и США нанесли удар по позициям движения хуситов в Йемене. В ответ на это хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа.

В свою очередь Россия категорически осудила агрессию западных стран против Йемена без соответствующих санкций ООН. На заседании Совбеза 31 января постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что действия западных стран в Красном море напоминают о худших временах незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана и Сирии.

Военно-морские силы Великобритании 16 февраля сообщили об очередном нападении на британское судно у берегов Йемена.