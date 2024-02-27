Москва, 27 февраля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Россия не оправдывает обстрелы коммерческих судов в акваториях Красного моря и Аденского залива, но и не может оправдать агрессивные действия США и Великобритании против Йеменской Республики, заявил 27 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с премьер-министром Йемена, главой МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком.

Mohammed Mohammed /XinHua /Global Look Press

«Мы солидарны с нашими йеменскими друзьями в том, что обеспечение безопасности международного судоходства в акватории Красного моря должно быть приоритетной задачей для всех ответственных членов международного сообщества, и решать эту задачу нужно политико-дипломатическими средствами», — указал Лавров.

По его словам, рост напряжённости в прилегающих акваториях Красного моря и Аденского залива, который возник в связи с обстрелами йеменскими хуситами коммерческих судов, во многом стал следствием беспрецедентной эскалации палестино-израильского конфликта, а также затянувшегося на девять лет йеменского кризиса.

«Мы не оправдываем обстрелов коммерческих судов, чем бы эти обстрелы ни оправдывались, но мы так же не сможем оправдать агрессивные действия, которые под этим предлогом Соединённые Штаты и Британия предпринимают против территории Йеменской Республики, не имея на это никакого международного мандата в виде резолюции Совета Безопасности ООН», — подчеркнул глава российского МИД.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля хуситы направили уведомление о запрете для судов США, Израиля и Великобритании и связанных с ними лиц и компаний проходить по морским путям вблизи Йемена, в Красном и Аравийском морях, а также в Аденском заливе.

Днём ранее лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за 20 недель с начала военных операций этой организации в Красном и Аравийском морях группировка совершила атаки на 48 морских судов. Он предупредил, что хуситы будут наращивать количество атак.

В ответ на их действия Соединённые Штаты Америки и их союзники нанесли авиаудары по 18 объектам йеменских хуситов. Целями ударов стали подземные места хранения вооружений, в том числе ракет, беспилотных летательных аппаратов, систем противовоздушной обороны (ПВО) и радаров. Также в результате атаки был уничтожен один вертолёт хуситов.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял ранее, что удары по позициям йеменских хуситов, которые наносят США и Великобритания, идутвразрез с Уставом ООН. Эти страны пытаются втянуть другие государства в конфликт, подчеркнул он.