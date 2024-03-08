Вашингтон, 8 марта, 2024, 06:51 — ИА Регнум. США без колебаний готовы применить меры для защиты американского персонала и военнослужащих на Ближнем Востоке на фоне угроз со стороны йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом глава Белого дома Джо Байден заявил 7 марта в рамках ежегодного послания «О положении страны» членам Конгресса Соединённых Штатов. Текст его выступления опубликовали на сайте администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден напомнил, что уже приказывал наносить удары по хуситам в Йемене для ослабления их потенциала. Президент пообещал пойти на новые меры, если это потребуется.

Глава Белого дома также указал на угрозу, которая якобы исходит от Ирана. По утверждениям Байдена, сдерживание этой страны также обеспечивает стабильность на Ближнем Востоке.

Он пояснил, что именно для этого США создали коалицию из более чем десятка стран, которая должна защищать международное судоходство в Красном море.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 января США и Британия при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. В Лондоне и Вашингтоне объяснили свои действия ответом на атаки на корабли в Красном море.

Военно-воздушные силы атаковали более чем 60 объектов хуситов, используя высокоточные боеприпасы различных видов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары, США и Британии по объектам в Йемене создают угрозу миру и глобальной безопасности. Она добавила, что Москва призывает международное сообщество осудить действия коалиции во главе с Вашингтоном.