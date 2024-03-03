Вашингтон, 3 марта, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Британский сухогруз MV Rubymar, атакованный хуситами в Аденском заливе, затонул в Красном море. Это подтвердило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) в соцсети X.

TOLGA BOZOGLU/ЕРА/ТАСС

Хуситы — правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» — 19 февраля заявили об атаке на сухогруз. Они утверждали, что судно было сильно повреждено. Телеканал Sky News Arabia сообщил со ссылкой на йеменские источники, что Rubymar затонул.

В сообщении CENTCOM говорится, что принадлежащий Великобритании сухогруз Rubymar, шедший под флагом Белиза, 2 марта около 2:15 (10:15 мск) затонул в Красном море. К этому привёл удар противокорабельной баллистической ракеты, выпущенной поддерживаемыми Ираном хуситами.

По информации CENTCOM, судно перевозило около 21 тыс. метрических тонн удобрений, содержащих фосфат аммония и сульфаты аммония. Затопление сухогруза представляет экологическую опасность для Красного моря.

Как сообщало ИА Регнум, военный представитель хуситов Яхья Сариа 19 февраля заявил, что британское судно Rubymar, шедшее из ОАЭ в Болгарию, атаковано в Аденском заливе. Экипаж экстренно покинул сухогруз. Предполагалось, что с помощью кораблей ВМС США судно, построенное в 1997 году, отбуксируют в порт Джидда в Саудовской Аравии.

Хуситы ранее объявили, что намерены атаковать любые связанные с Израилем корабли, и призвали другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний приостановили перевозки через Красное море.