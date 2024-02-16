Бишкек, 16 февраля, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Удары по позициям йеменских хуситов, которые наносят США и Великобритания, идут вразрез с уставом ООН. Эти страны пытаются втянуть другие государства в конфликт, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 16 февраля на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике в Бишкеке.

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Он подчеркнул, что Вашингтон и Лондон развязали войну с Йеменом, используя как предлог обеспечение свободы судоходства в Красном море. Они пытаются вовлечь в неё страны региона.

«Однако их удары по позициям хуситов абсолютно нелегитимны и не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН, как это пытается преподнести Вашингтон», — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза также заявил, что из-за стремления Запада любой ценой доминировать в мире международная обстановка беспрецедентно обострилась.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 11 на 12 января США и Британия в составе международной коалиции начали военную операцию в Йемене. Они использовали для ударов крылатые ракеты. Вашингтон и Лондон заявили, что эта атака стала ответом на нападения хуситов на суда возле йеменского побережья.