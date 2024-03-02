Сана, 2 марта, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Британский сухогруз Rubymar, который йеменские хуситы атаковали 19 февраля, затонул в Красном море, говорится в заявлении международно признанного правительства Йемена, которое приводит госагентство SABA.

Dietmar Hasenpusch/Global Look Press

«Кризисная группа, занимающаяся мониторингом ситуации на Rubymar, объявила, что судно затонуло вчера вечером, что было обусловлено неблагоприятными погодными условиями и сильным ветром на море», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, после обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» пригрозило ударами по территории Израиля и атаками на связанные с ним суда, которые попытаются пройти через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив.

12 февраля в Официальном журнале ЕС на фоне атак йеменских хуситов было опубликовано решение о начале операции Aspides («Щиты») по обеспечению безопасности судоходства в Красном море. Предполагается, что операция пройдёт в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах.

В ЕС уточняли, что операция будет запущена сроком на один год. Участвовать в ней будут корабли, добровольно предоставленные странами ЕС. Сделать это уже согласились Германия и Бельгия.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа 19 февраля информировал, что ВМС атаковали британское судно Rubymar в Аденском заливе, который следовал под флагом Белиза из Объединённых Арабских Эмиратов в Болгарию. Оно получило серьёзные повреждения. Экипаж сухогруза был вынужден срочно его покинуть. Предполагалось, что с помощью кораблей ВМС США судно, построенное в 1997 году, отбуксируют в порт Джидда в Саудовской Аравии.

22 февраля лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за 20 недель с начала военных операций этой организации в Красном и Аравийском морях группировка совершила атаки на 48 морских судов. Он предупредил, что хуситы будут наращивать количество атак.