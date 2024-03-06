Сана, 6 марта, 2024, 13:45 — ИА Регнум. У берегов Йемена в Аденском заливе произошло очередное нападение на судно. Об этом 6 марта сообщил на сайте Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Иван Шилов ИА Регнум

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 54 морских милях к юго-западу от йеменского Адена [в Аденском заливе]», — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что йеменские власти начали расследовать обстоятельства инцидента. UKMTO рекомендовал судам соблюдать осторожность в этом регионе и сообщать о подозрительной активности.

По информации центра, нападение произошло в 11:40 мск, какой-либо дополнительной информации не привели.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта йеменское государственное агентство SABA заявило, что атакованный хуситами 19 февраля британский сухогруз Rubymar затонул в Красном море. Отмечалось, что этому способствовали неблагоприятные погодные условия.

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) 3 марта подтвердило, что атакованный хуситами в Аденском заливе сухогруз затонул в Красном море. По данным американских военных, мятежники из движения «Ансар Алла» ударили по судну противокорабельной баллистической ракетой.