Вашингтон, 8 марта, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Атака немецкими крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту, возможность которой обсуждали высокопоставленные офицеры бундесвера, будет прямым актом войны против России. Такое мнение 8 марта высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, комментируя утечку разговора немецких военных.

ABACA/ТАСС

«Военные офицеры Германии говорят о применении ракеты Taurus против России. Но не только против России — для нанесения удара по гражданской цели, Крымскому мосту… это акт войны. Прямой акт войны», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По мнению аналитика, такой шаг мог бы втянуть Германию в вооружённое противостояние с Россией, которое, в свою очередь, могло бы привести к ядерной войне.

В связи с этим появившаяся в российских СМИ запись разговора военных бундесвера должна быть главной темой в США, отметил Риттер.

«Наши европейские союзники пытаются втянуть нас в войну, которой мы не хотим. Мы этого не ищем, и всё же они настаивают на этом. Это самая громкая история дня», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсетях аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших возможность нанесения удара ракетами Taurus по Крымскому мосту.

Канцлер Германии Олаф Шольц 2 марта заявил, что Берлин объяснит и расследует ситуацию с утечкой этой беседы. 4 марта он в очередной раз полностью исключил возможность поставок Киеву крылатых ракет Taurus. Он назвал причиной такого решения необходимость участия немецких военных в облуживании этих ракет в случае передачи их Украине.

Газета Politico 7 марта написала, что Шольц боится передавать Украине ракеты Taurus из-за страха ответа России на такой шаг. По словам автора публикации, большие потери Германии в конфликтах с Россией в ХХ веке способствовали формированию новой «коллективной психики немцев» и их устойчивому нежеланию накалять отношения с Москвой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 марта заявил, что в России хорошо относятся к Германии, однако немецкие власти делают много ошибок. Он также назвал запредельной ситуацию, когда высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают ракетный удар по Крымскому мосту.