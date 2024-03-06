Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 14:44 — ИА Регнум. В России хорошо относятся к Германии, однако власти этой страны делают много ошибок, заявил 6 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Иван Шилов ИА Регнум

Один из участников марафона заявил, что в Германии очень любят русских, поддерживают идею дружбы между народами.

«И у нас очень любят немцев, и у нас тоже очень любят Германию. Да, к сожалению, прошло время мудрых политиков. Прошло время мудрых политиков во многих европейских странах. Скажу прямо, и в Германии тоже. Там делают много ошибок», — заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил о телефонном разговоре немецких офицеров о ракетном ударе по Крымскому мосту, назвав эту ситуацию запредельной. В Германии власть не знает, что делают военные. Или и власть, и военные делают то, что может иметь очень тяжёлые последствия для всех немцев, отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта в интернете появилась аудиозапись переговоров высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших возможность атаки украинкой армии на Крымский мост. При этом подразумевалось, что удар ВСУ нанесут германскими крылатыми ракетами Taurus.

Запись выложила главред RT Маргарита Симоньян. Сам разговор состоялся 19 февраля.

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