Вашингтон, 7 марта, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц опасается передавать Украине немецкие крылатые ракеты Taurus из-за боязни ответа России на такой шаг. Об этом 7 марта написала газета Politico.

Fabian Sommer/Global Look Press

«Аргумент Шольца заключается в том, что поставки Киеву такого оружия <…> встревожили бы президента России Владимира Путина до такой степени, что он принял бы ответные меры против Германии», — говорится в материале.

Автор публикации предложил вспомнить историю XX века, а также итоги Первой и Второй мировых войн. Большие потери Германии в конфликтах с Россией способствовали формированию новой «коллективной психики немцев» и их устойчивому нежеланию накалять отношения с Москвой, предположил журналист.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсетях аудиозапись разговора высокопоставленных военных бундесвера, обсуждавших возможность атаки на Крымский мост ракетами Taurus. Канцлер ФРГ 2 марта пообещал, что немецкие власти объяснят и расследуют ситуацию с утечкой этого разговора.

Газета Politico 5 марта написала, что возможность получения Киевом Taurus стала ещё меньше после утечки разговора немецких военных. Отмечалось, что оппозиционные политики ФРГ дали понять, что могут начать требовать расследования этого инцидента и того, был ли Шольц откровенным, говоря о причинах того, почему ракеты не передали Украине.

Канцлер ФРГ 4 марта в очередной раз полностью исключил возможность поставок киевским властям ракет Taurus. По его словам, этого не будет, так как такие поставки предполагают участие немецких военных.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 6 марта, что в России хорошо относятся к Германии, однако Берлин делает много ошибок. Представитель Кремля также назвал запредельной ситуацию с обсуждением офицерами бундесвера ракетного удара по Крымскому мосту.