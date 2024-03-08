Варшава, 8 марта, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Польское правительство приняло решение провести переговоры с фермерами после столкновений с полицией, чтобы уладить сложившуюся ситуацию. О намерении поговорить с протестующими 9 марта заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

Global Look Press

«Я не собираюсь говорить с хулиганами, я пообщаюсь с фермерами. Тех, кто нарушил закон во время демонстраций и довёл дело до таких трагических последствий, как тяжело раненный полицейский, привлекут к ответственности», ― сказал он.

Премьер также отметил, что не намерен закрывать границу с Украиной, .

Как сообщало ИА Регнум, между фермерами, вышедшими 6 марта на акцию протеста в Варшаве, и полицией начались стычки. Протестующие пытались прорваться через кордоны к зданию сейма, но полиция не допустила этого. Отмечается, что полицейские пытались предотвратить конфронтацию.

В результате пострадали несколько правоохранителей, несколько десятков митингующих задержали.

Фермеры 4 марта в знак протеста забаррикадировали тюками с соломой входы в офисы крупнейших польских политических партий в городе Белостоке на северо-востоке Польши. Они потребовали решить вопросы, касающиеся обеспечения рентабельности сельского хозяйства в стране. Такую же акцию фермеры устроили у здания, в котором размещаются региональные органы власти. У входа, кроме соломы, они разбросали навоз.

Акции протеста фермеров проходят в Польше с ноября 2023 года. Участники перекрывают подъезды к КПП и трассы, высыпают зерно из фур с украинскими номерами. Они потребовали прекращения импорта украинского продовольствия в ЕС, отмечая, что демпинг производителей из соседней страны приводит к потерям для фермеров всего Евросоюза. Туск 28 февраля заявил о возможном временном закрытии границы с Украиной.

Польские фермеры 3 марта заблокировали всех шесть контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что на некоторых КПП фактическая пропускная способность в отношении грузового транспорта снизилась в 20 раз.

Президент Польши Анджей Дуда высказался в поддержку фермеров, устроивших акции протеста на границе с Украиной. Он считает, что они правы.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в обращении к гражданам 3 марта заявил, что происходящее на польско-украинской границе вышло за пределы морали, и указал на необходимость разрешить ситуацию. Он также осудил польские власти за использование конфликта между странами во внутриполитической борьбе.