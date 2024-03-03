Киев, 3 марта, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Польские фермеры блокируют все шесть контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, на некоторых КПП фактическая пропускная способность в отношении грузового транспорта снизилась в 20 раз, заявил 3 марта представитель госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

Движению легковых автомобилей и пассажирских автобусов участники акций протеста не препятствуют, отметил он.

«Блокирование движения для грузовых средств продолжается польскими фермерами. Это шесть направлений. По состоянию на утро совокупно в очередях на всех этих направлениях на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда более 2400 грузовых транспортных средств», — цитирует Демченко «Страна. ua».

Представитель госпогранслужбы Украины сообщил, что самые большие очереди грузовиков наблюдаются у КПП «Краковец» и «Ягодин». В частности, на пункте «Ягодин» протестующие пропускают грузовики только в направлении Украины, и за сутки пересекли границу около 70 единиц транспорта, что в 20 раз меньше пропускной способности КПП.

Как сообщало ИА Регнум, акции протеста фермеров проходят в Польше с ноября 2023 года. Участники перекрывают подъезды к КПП и трассы, а также высыпают зерно из фур с украинскими номерами. Они требуют прекращения импорта украинского продовольствия в ЕС, отмечая, что демпинг производителей из соседней страны приводит к потерям для фермеров всего Евросоюза. Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 февраля заявил о возможном временном закрытии границы с Украиной.

В разрушающихся связях между Польшей и Украиной нет ничего странного, мировая история неоднократно доказывала, что эти соседи жить спокойно не умеют и при любой удобной возможности готовы подлить масла в уже догорающие хаты, отмечала ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Кристина Исмагилова.