Киев, 4 марта, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Происходящее на польско-украинской границе вышло за пределы морали, необходимо разрешить ситуацию. С таким призывом 3 марта выступил глава киевского режима Владимир Зеленский в своём вечернем обращении.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы экономики и морали», — потребовал он.

Кроме того, Зеленский осудил польские власти за использование конфликта между странами во внутриполитической борьбе.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта стало известно о блокировании польскими фермерами всех шести контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что на некоторых КПП фактическая пропускная способность в отношении грузового транспорта снизилась в 20 раз. При этом, по его словам, движению легкового автотранспорта и пассажирских автобусов участники акций протеста не препятствуют. Самые большие очереди грузовиков наблюдаются у КПП «Краковец» и «Ягодин», уточнил Демченко.

Акции протеста фермеров проходят в Польше с ноября 2023 года. Участники перекрывают подъезды к КПП и трассы, высыпают зерно из фур с украинскими номерами. Они требуют прекращения импорта украинского продовольствия в ЕС, поскольку затовариваются местные рынки.