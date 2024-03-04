Варшава, 4 марта, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда высказался в поддержку фермеров, устроивших акции протеста на границе с Украиной.

ТАСС/ EPA/Darek Delmanowicz

«О чём мы должны вести переговоры на границе с фермерами? Чтобы они перестали протестовать? Я думаю, они правы», ― сказал польский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, акции протеста фермеров проходят в Польше с ноября 2023 года. Участники перекрывают подъезды к КПП и трассы, высыпают зерно из фур с украинскими номерами. Они требуют прекращения импорта украинского продовольствия в ЕС, отмечая, что демпинг производителей из соседней страны приводит к потерям для фермеров всего Евросоюза. Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 февраля заявил о возможном временном закрытии границы с Украиной.

Польские фермеры 3 марта заблокировали всех шесть контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что на некоторых КПП фактическая пропускная способность в отношении грузового транспорта снизилась в 20 раз. Самые большие очереди грузовиков наблюдались у КПП «Краковец» и «Ягодин». По словам Демченко, в очередях возможности проезда ожидали более 2,4 тыс. грузовиков.

Польские аграрии в ходе протеста 27 февраля, который они назвали «Маршем на Варшаву», забросали яйцами здание, где находится канцелярия премьер-министра правительства страны. Марш парализовал в Варшаве движение транспорта. По данным СМИ, на него собрались 10 тыс. человек.

Между украинскими водителями-дальнобойщиками, которые стоят на границе в Польше, 2 марта разгорелся конфликт из-за обвинений в «подкупе» тех, кто против их проезда.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в обращении к гражданам 3 марта заявил, что происходящее на польско-украинской границевышло за пределы морали, и указал на необходимость разрешить ситуацию. Он также осудил польские власти за использование конфликта между странами во внутриполитической борьбе.