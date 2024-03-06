Варшава, 6 марта, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Между фермерами, вышедшими 6 марта на акцию протеста в Варшаве, полицией начались стычки, пострадали несколько правоохранителей, сообщила пресс-служба столичной полиции.

«Пострадали несколько полицейских. На данный момент задержано несколько десятков человек», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, протестующие пытались прорваться через кордоны к зданию сейма, но полиция не допустила этого. Отмечается, что полицейские пытались предотвратить конфронтацию.

Как сообщало ИА Регнум, польские фермеры начали протестовать с ноября 2023 года. Они перекрывали трассы, блокировали КПП на границе с Украиной. Аграрии требуют от властей прекратить импорт с Украины и принять меры, чтобы польские фермеры не терпели убытки. В 2024 году они начали высыпать украинское зерно на дорогу.

27 февраля фермеры провели в Варшаве массовое шествие. В акции приняли участие 10 тыс. человек. Они парализовали движение в столице. Протестующие требовали от властей отказаться от «зелёного курса» ЕС и ограничить импорт с Украины.