Варшава, 25 февраля, 2024, 18:07 — ИА Регнум. В Польше 160 тонн украинского зерна высыпали из вагонов состава на железнодорожного станции, заявил 25 февраля министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети Х.

Кадр из Телеграм-канала «Міністерство відновлення України»

«На этих снимках видно 160 тонн уничтоженного украинского зерна. Поезд следовал транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны», — сообщил Кубраков в комментарии к фотографиям.

Состав с кукурузой опорожнили в Куявско-Поморском воеводстве, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля украинским зерном засыпали пути возле пункта пропуска «Медика — Шегини». Таким образом польские фермеры выразили свой протест против ввоза зерна с Украины.

Три дня спустя, 23 февраля, в селе Дорогуск на железнодорожной станции высыпали три вагона украинского рапса. По словам Кубракова, продукцию везли в Германию.

Возглавляемое Кубраковым министерство 24 февраля сообщило, что на станции Дорохуск снова высыпали украинскую сельхозпродукцию — на этот раз повредили вагоны с бобами.

В Польше подобные акции протеста идут с ноября. Нападкам подвергаются не только вагоны с зерном, в Польше перекрывают подъезды к КПП с Украиной и трассы. Польские фермеры намерены добиться прекращения импорта украинского зерна в страны ЕС, где оно, как пояснили протестующие, затоваривает местные рынки.

Украинские водители грузовиков 22 февраля начали свозить к границе с Польшей сгоревшую сельхозтехнику. Таким образом они пытаются протестовать против действий польских фермеров.

По словам научного сотрудника факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергея Шеина, ситуация с блокированием ввоза зерна отрицательно скажется на экономике Украины. Для Украины это выльется в повышение цен на импортные товары.