Варшава, 5 марта, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Фермеры в знак протеста забаррикадировали тюками с соломой входы в офисы крупнейших польских политических партий в городе Белостоке на северо-востоке Польши, 4 марта сообщила радиостанция RMF FM.

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Речь идёт об офисе партии «Право и справедливость», а также представительстве «Гражданской платформы». Кроме того, протестующие заблокировали вход в отделение Польского охотничьего союза.

Участники акции потребовали решить вопросы, касающиеся обеспечения рентабельности сельского хозяйства в стране. Вместе с тем они отметили, что их протест не направлен против какой-либо конкретной партии.

Такую же акцию фермеры устроили у здания, в котором размещаются региональные органы власти. У входа, кроме соломы, они разбросали навоз.

Как сообщало ИА Регнум, польские фермеры начали проводить свои акции протеста в ноябре 2023 года. Они стали перекрывать трассы и подъезды к приграничным пунктам, а также высыпать зерно из фур с украинскими номерами.

Участники акций призывают остановить импорт продовольствия с Украины в ЕС. Они жалуются, что низкая цена на украинскую сельскохозяйственную продукцию приводит к убыткам для фермеров из стран Евросоюза.

27 февраля в центре Варшавы прошло шествие, в котором по улицам города прошли 10 тыс. аграриев. Их акция парализовала движение транспорта. Участники демонстрации забросали яйцами здание, в котором находится канцелярия премьер-министра правительства Польши.