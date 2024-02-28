Варшава, 28 февраля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Польские власти обсуждают с украинскими коллегами временное закрытие границ и остановку товарообмена, заявил 28 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции, которую транслировало польское телевидение.

Newspix/ABACA/ТАСС Премьер-министр Польши Дональд Туск

После первой части переговоров в Варшаве со своим норвежским коллегой Йонасом Гаром Стёре польский премьер подчеркнул, что такое решение в случае принятия будет болезненным для обеих сторон.

Варшава и Киев, считает он, должны сконцентрироваться на поиске долгосрочных решений экономического конфликта между двумя странами.

Как передавало ИА Регнум, в Польше с ноября 2023 года проходят акции протестов аграриев. Фермеры перекрывают подъезды к КПП и трассы, а также высыпают из украинских фур, транзитом оказавшихся на территории страны, зерно. Они намерены добиться прекращения импорта украинского продовольствия в страны ЕС, где оно, как пояснили протестующие, затоваривает местные рынки.

На одной из акций протеста на польско-украинской границе фермеры принесли баннеры, плакаты и транспаранты с написанными протестами против Киева и Брюсселя. Транспарант на одном из тракторов гласил: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями!». Кроме того, на технике оказались рядом сразу два флага — Польши и Советского Союза.

Марш протеста 27 февраля парализовал в Варшаве движение транспорта. По данным СМИ, на него собрались 10 тыс. человек. Шествие прошло под звуки горнов, сирен и барабанов, участники манифестации взрывали петарды и жгли фаеры. Сообщается, что к акции присоединились шахтёры и охотники. Они заявили о том, что настало время для более жёстких форм протеста и фермеры не должны обманываться «косметическими уступками».

Вместе с польскими фермерами акции протеста устраивают и аграрии других стран Евросоюза, в частности Франции. Они недовольны грядущей отменой субсидий на топливо и считают, что это будет способствовать удорожанию производства сельскохозяйственной продукции. Также фермеры против импорта дешёвой продукции с Украины и ограничений, которые вводят для защиты экологии.